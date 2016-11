Pop-Art von Jörg Döring in der Galerie Jaeschke

Der Düsseldorfer Künstler Jörg Döring ist bekannt für Pop-Art Motive mit Leinwandstars wie Steve McQueen oder Comichelden. In seinen Collagen vereint er Ölmalerei mit Serigrafie und Mischtechnik. Am Donnerstag, 17. November, eröffnet er um 19 Uhr die Ausstellung „D-Show“ in der Galerie Jaeschke,...