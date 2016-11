Anne Will rechtfertigt Auftritt von vollverschleierter Frau

Die Moderatorin Anne Will hat den Auftritt der vollverschleierten Schweizer Islamistin Nora Illi in ihrer Talkshow verteidigt. „Wir wussten, was wir tun, wenn wir Frau Illi einladen“, sagte Will der Wochenzeitung „Die Zeit“.Man habe sich gemeinsam mit der ARD vorgenommen, das Thema des...