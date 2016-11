Werbetour für Hamburg und Hip-Hop - Beginner sind zurück

Sie fingen als Schülerband an, hatten Ende der 90er Jahre Hits wie "Liebes Lied" oder "Hammerhart" und probieren jetzt als Familienväter aus, was noch geht.

Nach 13 Jahren haben die Beginner mit "Advanced Chemistry" endlich wieder ein Album herausgebracht und sind nun auf Deutschlandtour. Die meisten Konzerte sind längst ausverkauft. Zum Auftakt in Hannover feiert das Hip-Hop-Trio aus Hamburg an Dienstag mit rund 5000 Fans eine derbe Party - für die meisten im Publikum eine Reise zurück in die eigene Jugend.

Auf der Bühne thront DJ Mad (Guido Weiß) an den Turntables auf einer Art Stufenpyramide, die gleichzeitig als Videowand dient. Denyo (Dennis Lisk) und Eizi Eiz aka Jan Delay (Jan Philipp Eißfeldt) rappen und hüpfen unten - mit Sonnenbrille, Basecap und Turnschuhen. Zu Anfang des etwa anderthalbstündigen Gigs präsentiert das Trio "Ahnma" vom neuen Album, eine Hymne an Hamburg. Das Video, in dem unter anderem Uwe Seeler auftritt, wurde auf YouTube schon rund 23 Millionen Mal geklickt - es gibt auch diverse Parodien. Unterstützt werden die Alt-Hip-Hopper bei dem Track vom deutlich jüngeren Gangsterrapper Gzuz.

In den aufregenden frühen Jahren des deutschsprachigen Hip-Hop waren die Beginner neben Fettes Brot und Fünf Sterne Deluxe Stars der Szene aus dem Norden. Die neuen Titel der selbst ernannten Füchse sind musikalisch vielseitiger, es gibt Pop-, Reggae- und Dubstep-Anklänge. Als Gast in Hannover wird der alte Hamburger Rap-Kumpel der Beginner, Samy Deluxe, vom Publikum euphorisch begrüßt. Gejubelt wird auch, als Jan Delay seine Version von Nenas "Irgendwie, irgendwo, irgendwann" in seiner unverwechselbaren Art lässig näselnd zum Besten gibt.

Ein Höhepunkt der Show, die zwei Tänzerinnen und Sängerinnen unterstützen, ist der Auftritt von Torch von Advanced Chemistry. Nach der Heidelberger Band haben die Beginner ihr neues Album benannt. "Ohne diese Typen und deren Band wären wir nicht da", ruft Jan Delay. Advanced Chemistry hatte eine politische Haltung, thematisierte das Leben von Migrantenkindern in Deutschland und protestierte gegen Ausländerhass.

In den coolen Reimen der Beginner vom aktuellen Album findet man dagegen wenig offenkundig Politisches. Die drei Musiker blicken auf 25 Jahre Bandgeschichte zurück, da ist viel Selbstbespiegelung dabei - allerdings mit Humor. Die meisten Zuschauer sind ungefähr so alt wie die Männer auf der Bühne oder etwas jünger. Am Ende loben viele Konzertbesucher, dass auch die alten Hits gespielt wurden. So konnten die Beginner Erinnerungen wecken an hammerharte Studenten-Partys oder gar die erste Liebe.