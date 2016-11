Motetten und Texte in St. Martini

Am Sonntag, 13. November, 11 Uhr heißt es wieder „Martini klingt“ in St. Martini am Altstadtmarkt. Das Ensemble AquAkkord singt Motetten von Palestrina, Hassler, Mendelssohn Bartholdy und Gjeilo. Gabriele Carl-Liebold spielt Präludium und Fuge A-Dur von Bach. Pfarrer Friedhelm Meiners liest...