MDR muss sein Programm wegen Feueralarm unterbrechen

Das Fernsehprogramm des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) ist am Dienstag infolge eines Brandes unterbrochen worden. Die Aussendung wurde dadurch knapp eine halbe Stunde am späten Nachmittag gestört, wie es beim Sender in Leipzig hieß. Wegen des Feueralarms mussten Mitarbeiter das Gebäude in der...