Englands Antwort auf Frankreichs Tennisbälle

Jeder Zoll ein König. Laurence Olivier ist eine Traumbesetzung für Englands Henry V., wie ihn Shakespeare voller Nationalstolz auf die Bühne stellte. Und wie ihn Olivier 1943/44 selbst verfilmte. Strahlend schön, mit sensibler Mimik und einem herrlich modulierenden Ton macht er die Dichterworte bei der zur Filmfesteröffnung gezeigten englischen Originalfassung wirklich zum Gedicht.

Als der französische Dauphin Henrys Ansprüche auf Frankreich spöttisch mit einer Kiste Tennisbälle beantwortet, bleibt zunächst ein liebenswürdiges Lächeln auf Oliviers Mund zurück, man spürt, wie es dahinter arbeitet, dann schaut er plötzlich fest, scheinbar ohne Aggression, und übermittelt durchaus brausend seine Herausforderung. Die Sprache ergibt sich aus der Haltung, die Haltung aus der Sprache, das hat gar nichts Künstliches, sondern kennzeichnet einen Ausnahmecharakter, der seine Größe in der Stille entwickelt.

Wie er vor der großen Schlacht verkleidet seine Mannen in den Zelten besucht und die eben zurückgewiesene Verantwortung für Tod und Verstümmelungen nun doch im inneren Monolog für sich erörtert, das packt gerade in der äußeren Seelenruhe. Als er nach der überraschend gewonnenen Schlacht gegen die französische Übermacht das Massaker an den Knaben in der Etappe entdeckt, schreit er Schmerz und Wut nicht heraus, sondern spricht ihn ganz ruhig aus – und reitet noch mal allein los zum Kampf Mann gegen Mann gegen einen französischen Edelmann. Verlustig seines Schwerts, streckt er ihn mit einem Kinnhaken seiner gepanzerten Faust nieder.

Die Wirkungsabsicht dieses 1943/44 entstandenen Streifens liegt auf der Hand. Ein Volk sollte aus seiner Geschichte Mut für die aktuelle Auseinandersetzung mit dem Nazireich ziehen. Trotzdem wird selbst die Krispinians-Ansprache vor der Schlacht kein einpeitschendes Gebelfer, sondern eine stolze, in warmem Ton gefasste Rede.

Das Ende ist von Shakespeare im Vergleich zur Geschichte spürbar geglättet. Das kam gelegen, war der einstige französische Gegner ja nun Verbündeter. Im Film scheinen die Franzosen geradezu glücklich mit der englischen Übernahme. Henry heiratet die Prinzessin von Frankreich und erweist seinen raffinierten Charme, indem er vorgibt, höfische Raffinesse gerade nicht zu beherrschen und nur schlicht sagen zu können: Ich liebe dich.

So zeitlos fesselnd Oliviers Darstellung ist, so liebenswert altmodisch kommen einem doch die Szenen der Höflinge, Damen und Rüpel vor. Auch wenn diese gemalten Kulissen und Kunstschneelandschaften sich aus dem Einfall erklären, den Film als in der Phantasie geweitete Vorstellung aus dem Globe-Theatre aufzufassen. Im Globe mit seinem derb reagierenden Publikum startet und endet der Film.

Und beim Phantasieren soll nun die Musik mithelfen, die immerhin der Spätromantiker William Walton komponierte. In der Stadthalle live gespielt vom Staatsorchester, entstand so der programmatische Auftakt für ein Filmfest mit Schwerpunkt Filmmusik.

Walton hat nicht den ganzen Film vertont, sondern setzt nur Akzente, so dass über weite Strecken der große Orchesterapparat nebst Konzertchor schweigt. Es gibt auch Stellen, an denen die nicht wie im Tonstudio dimmbare Musik auch den Text zudeckt. An sich darf man Walton eine hübsche Vielfalt attestieren. Renaissance-Tanzsätze mit Fanfaren fürs Theater, feiner mit Flöte und Harfe für den Hof, schöne Orchesterbreitwand für den königlichen Aufbruch, dagegen weich sinfonischer Fonds mit Streicherseufzern in der Sterbeszene Falstaffs.

Als der Kriegstag mit glänzenden Bläsern aufgeht, mischen sich aufgeregte Streicherfiguren darunter. Die Schlacht ist mit stufenweisen Crescendi spannend gesteigert, wird beim Massaker zur Feuerwalze. Während man sich den großen festlichen Schlusschoral auf England noch gut gefallen lassen kann, wirken die Stimmungsvokalisen der Chöre heute kitschig, auch gelingen sie den Chordamen nicht so ätherisch, wie sie sein müssten. Da steckt für uns heute zu viel Fantasialand drin. Helmut Imig am Pult brachte das Staatsorchester passgenau zum Einsatz. Schön, dass man sich zum Festivalauftakt wieder auf Filmklassiker besinnt. Starker Applaus.

Die Filmmusik-Reihe widmet sich diesmal dem Schotten Patrick Doyle, der die Musik zu Kenneth Branaghs „Henry V.“ von 1989 komponiert hat. Der Film steht ebenso im Programm wie der Stummfilm „It – das gewisse Etwas“ von 1927, wozu wiederum das Staatsorchester Doyles Musik live spielen wird. Infos: www.filmfest-braunschweig.de

Berger, Andreas