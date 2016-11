Hamburgs Kiez hat ihn wieder

Tief versunken sitzt er im Stuhl und schaut zu, wie für die Bühne noch einmal das neu in Szene gesetzt wird, was sein Leben ausmachte. Es sind die letzten Proben, bevor Udo Lindenbergs Musical am Donnerstag dort Premiere feiert, wo es für Fans längst hingehört: in seine Wahlheimat Hamburg und vor...