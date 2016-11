Überraschungserfolg „Club der roten Bänder“ geht weiter

Früher Nachmittag ist es, aber vor dem Kino in der Kölner Innenstadt hat sich eine mehr als 50 Meter lange Schlange gebildet. Dabei läuft hier heute gar kein Film. „Fan-Shooting“, sagt Sarah (16). „Für CdrB.“ Was übersetzt in etwa so viel heißt wie: Hier können sich an diesem Tag Fans der...