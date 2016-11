Muslimin in Niqab bei Anne Will – ARD verteidigt Auftritt

Nach harscher Kritik am Auftritt einer vollverschleierten Muslimin in der Talkshow „Anne Will“ hat der Sender die Einladung der Frau verteidigt. Sie sei sorgfältig abgewogen worden, teilte die verantwortliche NDR-Redakteurin Juliane von Schwerin am Montag mit.Im Zentrum der Empörung stand Nora Illi...