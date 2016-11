Straßenmusik-Festival geht in die zweite Runde

Braunschweig Beate Wiedemann vom Kulturzelt-Verein will auch im kommenden Jahr das Straßenmusikfestival „Buskers Braunschweig“ veranstalten. Am 5. und 6. August sollen rund 50 regionale und internationale Musiker und Bands an 15 Plätzen der Innenstadt spielen. Die Zuhörer zahlen, wenn sie wollen, in eine...