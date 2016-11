„Da ist gar nichts übertrieben!“

Für seinen Roman „Der goldene Handschuh“ bekommt Heinz Strunk am Sonntag den Wilhelm-Raabe-Preis der Stadt Braunschweig. In dem Buch geht es um den Frauenmörder Fritz Honka, der in den 70er-Jahren seine Opfer, zumeist alte Prostituierte, in der gleichnamigen Hamburger Kneipe traf. Mit Strunk sprach...