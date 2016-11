"Bette & Joan": Zwei Filmdiven streiten sich in Wolfsburg

Hollywoods älteste Schlampen endlich vereint. So benennt Bette Davis das gemeinsame Filmprojekt ihrer selbst mit Joan Crawford. Die in die Jahre gekommenen Filmdiven treffen sich in dem Theaterstück „Bette & Joan“, das in Wolfsburg gastierte, am Set von „Was geschah wirklich mit Baby Jane?“ - daraus entwickelt sich eine Wortschlacht, die sich aus neidischer Häme, verletztem Stolz und intriganter Geltungssucht speist.

Jede verschanzt sich in ihrer Garderobe, um sich den Großteil des Abends in Monologen mit der anderen abzuwechseln. Verstreut in die Handlung - die eigentlich eher eine Erzählung der Protagonistinnen ist - sind tatsächliche Zwiegespräche der Schauspielerinnen, die sich wohl tief drinnen mögen und bewundern, doch über ihren Stolz nicht hinwegkommen und in einer Spirale aus Intrigen und Herabwürdigungen gefangen sind. Da ändert Bette Davis hinter Joan Crawfords Rücken mehrfach den Drehplan, wohl wissend, dass diese sich auf jede Szene einzeln vorbereiten muss. Da legt sich Joan Crawford einen Gewichtsgürtel um, bevor Davis sie für eine Film-Szene tragen muss. Die von Nick und Straché nachgestellten Szenen aus dem Film „Was geschah wirklich mit Baby Jane“ werden, sozusagen als Wegweiser für die Handlung, auf einer Leinwand eingeblendet.

Im Theater Wolfsburg verkörpern Désirée Nick als Joan Crawford und Manon Straché als Bette Davis zwei Schauspielerinnen, die sich als Gegensätze stilisieren. Nick spielt Crawford als klassisches Diven-Klischee: Sie weint auf Knopfdruck, stellt unerfüllbare Ansprüche an ihre Assistentin, wechselt innerhalb von Sekunden von zuckersüßer Liebes-Stimme zum herablassenden Krächzen.

Auf der anderen Seite Manon Straché als Bette Davis: Die starke Frau mit vollem Körper, voller Stimme und voller Willenskraft, die sich durchsetzt gegen alle Widrigkeiten, die ihr das Schicksal oder die Filmindustrie in den Weg stellen will.

Beide Schauspielerinnen brauchen einen Filmerfolg - das kennzeichnet die erste der Gemeinsamkeiten, die sich im Laufe der Handlung zwischen den so verschieden scheinenden Frauen herauskristallisiert. Sie brauchen Geld, sie wollen Anerkennung, schließlich Liebe und Fürsorge: Diese Wahrheit blitzt unter dem Deckmantel ihrer harten Worte immer wieder hervor, parallel zu den vielen Kostümwechseln der Protagonistinnen, bei denen immer wieder Unterwäsche und nackte Haut zu sehen ist, bevor sich wieder eine bunte, aufwendig berüschte oder bedruckte Stoffbahn darüber legt.

Die beiden Bienenköniginnen streiten also darum, wer am längsten die Fassade aufrecht erhalten kann: Nicks Schauspiel hat eine gewisse Größe, überzeugt durch das Spannungsfeld aus körperlicher Anmut und verbalen Tiefschlägen, die sie ihrer Rolle verleiht. Sie verpasst ihr aber auch eine - womöglich beabsichtigte - klebrige Künstlichkeit, die an der Authentizität jedes Wortes aus dem Munde der langbeinigen Diva zweifeln lässt.

Straché verlässt sich vor allem auf ihre aus den Untiefen ihrer Brust heraufgestiegen scheinende Stimme, deren Volumen ihrer Figur die Durchsetzungsfähigkeit und weibliche Unerbittlichkeit gibt, für die die echte Bette Davis bis heute steht. Das kommt an, sorgt für amüsiertes Glucksen im Publikum, bleibt aber, bis auf seltene Momente der Schwäche, eindimensional.

Und die Handlung? Lässt die Zuschauer über lange Strecken ratlos zurück. Man muss aufmerksam zuhören, um das Zwiegespräch, oder besser die aufeinander abgestimmten Monologe zu begreifen und zu behalten. Die schönen Damen rollen mehr oder weniger ihre Lebensgeschichte wieder auf, ohne dabei besonders viel zu tun, außer Wodka-Pepsi trinken, stricken und Kostüme an- und ausziehen. Da kann das ewige Gezicke noch so unterhaltsam sein: Es langweilt, und es strengt an, das ist in der Pause auch dem Gemurmel der Zuschauer zu entnehmen. Und so bleibt der Schlussapplaus höflich, aber kurz. Über diese komplizierten Beziehungskisten müssen wohl alle erst mal eine Nacht schlafen.

Hieber, Eva