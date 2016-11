"Die Höhle der Löwen": Drei Investoren kämpfen um Deal mit Berliner Start-up-Gründer

Am Dienstag bekamen Start-up-Unternehmer vorerst das letzte Mal die Chance, die Investoren in „Die Höhle der Löwen“ von sich und ihren Ideen zu überzeugen. Für manche sprang am Ende ein Deal heraus, andere mussten mit leeren Händen nach Hause gehen. Und wieder andere zeigten, wohin ein Investment...