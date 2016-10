Schon 24 000 Besucher im Anton-Ulrich-Museum

Braunschweig Nach der mehrjährigen Sanierungspause startete das Herzog-Anton-Ulrich-Museum mit einem Besucherrekord in eine neue Ära: Knapp 24 000 Menschen besuchten das Kunstmuseum in der ersten Woche nach der Eröffnung zwischen dem 23. und 30. Oktober. In dieser Zeit war der Eintritt frei. Gleichzeitig konnte...