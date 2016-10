„Wir machen, was Fans mögen“

Da sind sie wieder. Lars „Louie“ Bottmer und Rainer Tacke melden sich zurück. Mit einem Konzert in der Stadthalle, neuem Album und einer klaren Ansage wollen „Silent Radio“ sich in Erinnerung rufen. „Keiner muss Sorge haben, dass wir uns neu erfinden. Wir machen weiter das, was die Fans an uns...