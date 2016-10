Schweigeminute: ZDF-Film zeigt Affäre von Lehrerin und Schüler

Sympathisch sind sie meist nicht, die Frauen, die Julia Koschitz (41) verkörpert. Ob eine Stasi-Agentin in „Unsichtbare Jahre“ (ARD) oder eine Bankerin in „Vertraue mir“ (ZDF): Es sind eigenwillige und vielschichtige Figuren, die vage in ihren Absichten bleiben und den Zuschauer auf Distanz halten....