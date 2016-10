„Glaubhafter als die offizielle NSU-Version“

Vor fünf Jahren, am 4. November 2011, wurden die Leichen von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt in einem ausgebrannten Wohnmobil bei Eise nach gefunden. So flog der Nationalsozialistische Untergrund (NSU) auf. Mindestens zehn Morde soll das Neonazi-Trio begangen haben – im Alleingang. Der Prozess gegen...