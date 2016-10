Guinness-Rekord mit viralem Musik-Hit aus Japan So mancher wird Psys Hit "Gangnam Style" noch im Ohr haben. Doch der könnte durch diesen neuen großen viralen Erfolg abgelöst werden. Seit September kursiert der Song im Internet. Und in etwa einem Monat kam das 45-Sekunden-Youtube-Video von diesem Nonsense-Song auf Abermillionen Klicks. Doch während Psy Südkorea auf der musikalischen Landkarte neu verortete, ist Kazuhito Kosaka aus Japan. Sein Künstlername lautet Piko-Taro. Das Neue ist nun, dass der Künstler für sein Musikstück mit dem Guinness Preis ausgezeichnet wurde: für den kürzesten Song, der es je in die "Billboard Hot 100" geschafft hat. Am Freitag nahm Piko-Taro die Auszeichnung in Tokio entgegennehmen. Und der Künstler zeigte sich deutlich geschmeichelt und wie verjüngt: "Das ist eine so ehrenvolle Erfahrung, hier sein zu dürfen und zu hören, wie ich vorgestellt werde. Gestern war mein Kopf noch voll weißer Haare, aber jetzt sind sie alle schwarz geworden." Der Song des 53-Jährigen trägt den Titel "Pen-Pineapple-Apple-Pen", abgekürzt: PPAP und war im Original weniger als eine Minute lang. Es wurde von Fans im Netz vielfach kopiert und imitiert. Und am Freitag veröffentlichte der Künstler auch noch eine Zweiminuten-Version von dem erfolgreichen Song. Hier noch mal ein Auszug zum Mitsingen: