Hugh Laurie erhält Stern auf dem Walk auf Fame Der britische Schauspieler Hugh Laurie hat einen Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood bekommen. Der 57-jährige wurde berühmt als der zynische Dr. House in der gleichnamigen Krankenhausserie. In der Politsatire "Veep - Die Vizepräsidentin" spielte Laurie einen Senator. Bei der Zeremonie am Dienstag zeigte sich gerührt. O-TON HUGH LAURIE, SCHAUSPIELER: "Es ist mir eine Ehre und ein Privileg, Teil von etwas zu sein, das so viele Menschen auf der ganzen Welt berührt und prägt. Das klingt jetzt vielleicht anmaßend, aber lassen sie mich erklären. Ich kann schon gar nicht mehr zählen wie viele junge Leute ich schon getroffen haben, die Medizin studieren oder Ärzte sind, weil sie "Dr. House" gesehen haben. Sie retten als Ärzte heute Menschen das Leben, bringen Babys auf die Welt, stechen Furunkel auf, weil ihre Fantasie von Geschichten, Ideen und Möglichkeiten angeregt wurde. Sie haben das gesehen, es hat sie berührt und das ist eine unglaubliche Ehre." Laurie erhielt den 2593. Stern auf der Flaniermeile. Bei der Enthüllung war auch sein Schauspielkollege Stephen Fry dabei.