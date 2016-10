"Tagesthemen"-Moderator Ingo Zamperoni: „Isch habe gar keinen Schlusssatz“

Premiere für Ingo Zamperoni: Der bisherige ARD-Korrespondent in den USA gab am Montagabend sein Debüt als Moderator der „Tagesthemen“ im Ersten. In den letzten Tagen hatte der Neue den Hype um seinen Auftritt mit Spekulationen um seinen „letzten Satz“ ein bisschen sehr angeheizt – den Satz also,...