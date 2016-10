Netter Mann lässt drei Familien abschlachten

„Zweifler müssen büßen. Hilf uns, Gerechtigkeit zu finden. Komm und lerne, Smoky Barrett.“ Diese Inschrift steht mit Blut geschrieben an der Wand des Tatorts, zu dem die Ermittlerin in ihrem fünften Fall gerufen wird. Im selben Wohnblock werden in einer Nacht drei Familien abgeschlachtet, darunter...