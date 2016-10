„Zimmer frei!“ erhält Sonderpreis beim Deutschen Comedypreis

Der Sonderpreis des Deutschen Comedypreises geht in diesem Jahr an „Zimmer frei!“. Die gerade ausgelaufene WDR-Reihe werde für ihre 20-jährige Erfolgsgeschichte geehrt, teilte RTL am Montag mit.Ohne Zweifel sei es „die unterhaltsamste und lustigste WG der Fernsehgeschichte“ gewesen, begründete Ralf...