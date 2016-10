Ingo Zamperoni präsentiert seine ersten „Tagesthemen“

Der neue Hauptmoderator der ARD-„Tagesthemen“, Ingo Zamperoni (42), hat schon für seinen ersten Einsatz am Montag geprobt. „Ich habe die freien Zeitfenster genutzt, um Bewegungen und Schritte auszuprobieren. Was für ein Timing brauche ich?“, sagte der bisherige ARD-Korrespondent in der...