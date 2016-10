Mord ohne Mörder – da leiden nicht nur „Tatort“-Ermittler

Stell dir vor, es ist „Tatort“ – und die Kommissare finden den Täter nicht. Eine Variante, die die ARD ihren Zuschauern ganz selten zumutet. Genau so erging es aber am Sonntagabend den Münchner TV-Ermittlern Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl). „Wahrheit“, so der Titel...