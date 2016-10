„Herzslam“ mit Jaromir Konecny

Eine Lesung des Autors und Poetry-Slammers Jaromir Konecny eröffnet am Sonntag, 23. Oktober, die 36. Braunschweiger Jugendbuchwoche. Konecny liest in der Aula der Wilhelm-Bracke-Gesamtschule am Rheinring 12 aus seinem aktuellen Roman „HerzSlam“. Beginn ist um 15 Uhr, der Eintritt ist frei. ...