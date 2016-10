"Die Höhle der Löwen 2016": Warum die Investoren auf den „verrückten Professor“ abfahren

Die kritischen Löwen zu überzeugen, ist nicht leicht. Das mussten die Gründer, die sich in „Die Höhle der Löwen“ wagten, am Dienstag wieder mal am eigenen Leib erfahren. Von sechs vorgestellten Unternehmen und Ideen konnten nur zwei gänzlich überzeugen. Eine magere Quote. Doch nicht immer war das...