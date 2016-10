Ferinand von Schirach: Helden sind immer schuldig

Ist ein Kampfpilot, der eine entführte Passagiermaschine mit 164 Insassen abschießt, um 70 000 Menschen in einem Fußballstadion zu retten, schuldig oder ein Held?

Ferdinand von Schirach, der Autor des verfilmten Stücks "Terror - Ihr Urteil" (ARD), findet: sowohl als auch. Der Soldat habe mit seiner Entscheidung zwar viele Leben gerettet, es gebe "aber nur den tragischen, den schuldigen Helden, nie den glücklichen", sagte von Schirach in einem Interview der "Bild"-Zeitung vom Dienstag. "In unserem Fall hieße das: Abschuss und anschließend lebenslänglich ins Gefängnis."

Die deutschen Fernsehzuschauer waren am Montagabend mehrheitlich anderer Meinung gewesen: 86,9 Prozent plädierten nach der fiktiven Gerichtsverhandlung mit Martina Gedeck, Burghart Klaußner, Florian David Fitz und Lars Eidinger in den Hauptrollen in einer Abstimmung für den Freispruch des Piloten. Nur 13,1 Prozent hielten ihn für schuldig. Bei zeitgleichen Ausstrahlungen in Österreich und der Schweiz kamen fast identische Abstimmungsergebnisse zustande. Von Schirachs Stück war zuvor bereits mehr als 400 Mal im Theater aufgeführt wurde. Auch dort stimmte bisher bei der Mehrheit der Aufführungen das Publikum für Freispruch.

In der Realität wäre der Pilot wohl verurteilt worden, vermutet von Schirach. "Völlig zu Recht."