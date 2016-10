Ex-Bundesinnenminister Gerhart Baum kritisiert ARD-Film „Terror – Ihr Urteil“

Spätestens seit dem 11. September 2001 ist es ein Thema, das viele Menschen umtreibt: Was tun, wenn ein Passagierflugzeug von Terroristen gekapert und zur Waffe umfunktioniert wird? In Ferdinand von Schirachs Theaterstück „Terror“, das am Montagabend in der TV-Fassung in der ARD zu sehen ist,...