Algorithmus komponiert Musik Wenn künstliche Intelligenz Musik komponiert, dann kommt zum Beispiel dieser Song heraus, Daddy's Car, also Papis Auto, komponiert von einem Algorithmus. Willkommen in der Zukunft, die allerdings noch etwas simpel daher kommt, aber das Zeug hätte die Musikwelt zu verändern. Denn das Sony Computer Science Laboratorium in Paris hat einen Algorithmus entwickelt, die Flow Machine, die auf Basis einer Datenbank Musik komponiert. Dazu muss man zu Anfang noch zusätzlich Musikstücke, in das System eingeben, zum Beispiel von den Beatles. Und dann kann die künstliche Intelligenz auf dieser Basis einen Song schreiben, wie eben Daddy's Car. Francois Pashet der Leiter des Sony Labs sieht das neue System vor allem als Unterstützung für den Musiker: "Das System, oder dieser Algorithmus, hilft, denke ich, in Entwicklungsstadium, indem es die Elemente für Experimente leichter macht, die sonst zu viel Zeit und Anstrengungen benötigen." Ganz so euphorisch und positiv wird das neue Spielzeug der Wissenschaftler aber nicht überall bewertet. Bei New Order und Joy Divison Mitbegründer und Bassist Peter Hook sorgt die Flow Machine für Kopfschütteln. "Ich hab mir den Beatles Song, den dieses wunderbare Ding erfunden hat nicht angehört, aber als Musiker wollen wir das nicht, oder? Wir wollen nicht arbeitslos werden, verdammt, verstehen sie das? Als nächstes machen wir dann Musik und werden nicht dafür bezahlt." Doch trotz des Unverständnises bei Profimusikern wie Hook, wollen die Forscher mit ihrer Flowmachine ein ganzes Album produzieren, das einzig und allein von der künstlichen Intelligenz komponiert wurde....