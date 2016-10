Polizeiruf 110 mit Bukow und König: Warum mehr Krimis so sein sollten wie der aus Rostock

Aufgekratzte Ermittler, die an vielen Fronten zu kämpfen haben, die skrupellose Drogenmafia, die ihre Fühler bis in die Reihen der Behörden ausstreckt, tragische Familienschicksale – und das alles präsentiert von Schauspielern in Hochform: Der „Polizeiruf 110“ aus Rostock war beim Fall „Im...