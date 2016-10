Liebes-Arien mit Ekaterina Kudryavtseva

Zu einem Arien-Abend lädt das Staatstheater Braunschweig am Montag, 17. Oktober, 19.30 Uhr, in den Spohr-Saal. Ensemble-Mitglied Ekaterina Kudryavtseva singt unter dem Titel „Ach ich liebte, war so glücklich“ aus Mozarts „Entführung aus dem Serail“ Liebes-Arien von Mozart, Haydn, Bellini, Massenet...