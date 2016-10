Musikalische Abendandacht

Eine Abendandacht mit besinnlichen Melodien und Texten findet am Sonntag, 16. Oktober, 17 Uhr, in St. Georg im Donnerburgweg statt. Christine Mehdizadeh singt in Begleitung von Holger Wenzig (Klavier), Pastorin Adolph und Pastor Lorenz gestalten die Lesungen. Der Eintritt ist frei.