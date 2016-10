David Bowies Kunstsammlung in Hongkong Beautiful, Hello, Spaceboy. Das Gemälde mit mehr als 2 Metern Durchmesser ist 1995 bei einer Zusammenarbeit von David Bowie und Damien Hirst entstanden. Es wurde Teil von Bowies privater Kunstsammlung. Diese soll knapp 1 Jahr nach dem Tod des Musikers versteigert werden. Frances Christie von dem Auktionshaus Sotheby's. "Ich denke, etwas, was die ganze Sammlung eint, ist, dass David Bowie kaufte, was er mochte. Er kaufte das, was ihm etwas bedeutete, was ihn begeisterte." Die insgesamt rund 400 Schätze wurden nach London, Los Angeles und New York, am Mittwoch in Hongkong ausgestellt. Vier Tage lang können Besucher die überwiegend moderne und zeitgenössische britische Kunst des 20. Jahrhunderts anschauen. Darunter Kunstwerke von weltbekannten Künstlern wie Jean-Michel Basquiat. Allein der Wert von "Air Power" wird auf umgerechnet mehr als 2 Millionen Euro geschätzt. Insgesamt rechnen die Veranstalter mit Geboten von umgerechnet mehr als 11 Millionen Euro. Die Auktion finden am 10. und 11. November in London statt.