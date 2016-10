„Die Stille danach“: Wenn der Sohn zum Amokläufer wird

Er ist wütend. Und zu allem entschlossen. Davon erzählt sein Gesicht, als er eine Stufe nach der anderen nimmt, das Treppenhaus seiner Schule hinauf. Dann ist er an seinem Ziel angekommen. Er greift in den Rucksack – und hat plötzlich eine Waffe in der Hand. Ein Schuss fällt. Schnitt.Mehr Schüsse...