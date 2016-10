Tom Hanks bei der Deutschlandpremiere von "Inferno" Großer Andrang in Berlin am Montag: Zur Deutschlandpremiere von "Inferno" - einer weiteren Verfilmung eines Dan-Brown-Thrillers - erschien auch Hauptdarsteller Tom Hanks. Er spielt erneut den Wissenschaftler Robert Langdon. Der Professor aus dem "Da Vinci Code" muss dieses Mal einen drohenden Seuchenausbruch verhindern. Große Teile der Handlung spielen in Florenz. „Ich liebe es, Robert Langdon zu spielen. Ich mag es, der cleverste im Raum zu sein. Ich liebe es, in den Palazzo Vecchio zu laufen und alles über die Kunst und die Architektur dort zu wissen, und die ganzen Abkürzungen zu kennen. Das fühlt sich cool an." Und so sieht man Hanks durch die historische Kulisse von Florenz stürmen und Rätsel rund um die "Göttliche Komödie" des Dichters Dante lösen. Mit dabei auch wieder Felicity Jones und Omar Sy. Kinostart für „Inferno" ist am Donnerstag.