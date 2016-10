Kulturhauptstadt Goslar anvisiert

Goslars Oberbürgermeister Oliver Junk (CDU) will die Harzstadt an der Oker „kurz- und mittelfristig“ zur Kulturhauptstadt Niedersachsens ausbauen. „Goslar als Ort der Kreativität, als offene, tolerante Stadt voll kultureller Inspiration – das bleibt mein Ziel“, sagte Junk am Sonnabend bei der...