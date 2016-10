1 / 27

„Tatort“ Dortmund: Jetzt ist „Zahltag“

Das Dortmunder „Tatort“-Team muss sich in der Folge „Zahltag“ mit gleich vier Morden befassen. Reichlich Arbeit – zumal die internen Streitereien eskalieren. Handschuhe an und los geht’s: Der Dortmunder Hauptkommissar Peter Faber (Jörg Hartmann) geht nach dem Doppelmord an die Arbeit. Im Hintergrund seine Kollegin Martina Bönisch (Anna Schudt).

Foto: WDR