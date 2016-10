"Welt"-Literaturpreis für Zadie Smith

Die britische Schriftstellerin Zadie Smith (40) erhält den "Welt"-Literaturpreis. Smith ("Zähne zeigen", "London NW") werde für ihr literarisches Gesamtwerk ausgezeichnet, teilte das Medienhaus Axel Springer am Freitag mit.

"Zadie Smith ist eine der wichtigsten literarischen Stimmen unserer Zeit", urteilte die Preisjury. Ihre Romane erzählten von der Suche nach Identität und Glück in einer sich rasant verändernden Welt. Der Preis wird der Autorin am 10. November bei einer Feier in der ehemaligen Wohnung des Verlegers Axel Springer am Berliner Kurfürstendamm überreicht, in der heute die Redaktion des Kunstmagazins "Blau" ihren Sitz hat. Der "Welt"-Literaturpreis ist mit 10 000 Euro dotiert.