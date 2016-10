Couchgeflüster mit Günther Jauch bei „Wer wird Millionär“

Den feuchtfröhlichsten Tag der Deutschen Einheit, das möchten wir an dieser Stelle wetten, hatte dieses Jahr ganz sicher Günther Jauch. Mindestens drei Schnäpse der Marke „Blutwurz“ (50 Prozent vol.) genehmigte sich der Moderator am Montag in seinem „Wer wird Millionär?“-Überraschungsspezial. Der...