Dirigent Sir Neville Marriner gestorben

London Eine unscheinbare Kirche am Trafalgar Square in London ist Namensgeber des berühmten Sinfonieorchesters Academy of St. Martin-in-the-Fields. Begründet wurde es von Sir Neville Marriner, der jetzt mit 92 Jahren gestorben ist.

Der britische Dirigent und Geiger Neville Marriner ist tot. Marriner sei im Alter von 92 Jahren am frühen Sonntag gestorben, teilte das von ihm gegründete Londoner Kammerorchester Academy of St. Martin in the Fields mit.

Der 1924 in Lincoln geborene Engländer war von 1983 bis 1989 Chefdirigent des Radio-Sinfonie-Orchesters Stuttgart. Seine Einspielungen umfassten die Werke der barocken und romantischen Musik bis zu zeitgenössischen Komponisten.

Für seine musikalischen Verdienste ernannte Königin Elizabeth II. ihn 1975 zum Commander of the British Empire und erhob ihn 1985 in den Adelsstand.