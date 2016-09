Berlin leuchtet Faszination Licht. Wenn die Sonne am Horizont verschwindet, dann erstrahlen einige Wahrzeichen der Stadt Berlin seit Freitagabend im bunten Farben. Die Aktion trägt den Titel "Berlin Leuchtet". Rund Einhundert Gebäude, darunter viele Wahrzeichen der Stadt, sollen für gut zwei Wochen in neuem Licht erscheinen. Lichtdesigner Andreas Böhlke zu den Hintergründen: "Wir haben die Aufgabe bekommen, die letzten 120 bis 130 Jahre in einer Videoprojektion 7:30 Minuten zusammen komprimiert hintereinander zusetzen. Und sie sehen im Hintergrund, die Mauer steht die Mauer wird gleich eingerissen. Es gibt viele Facetten unseres Landes, was passiert ist: vom Kaiser bis zur heutigen Zeit." Die verwendete Technik dieser Art von Projektion auf Gebäude nennt sich 3D-Projetion-Mapping und auch der oft bombastische Ton ist dabei extrem wichtig. Zu sehen sind die facettenreichen Licht-Shows, die keinen Eintritt kosten, Abends von etwa 19:30 Uhr bis Mitternacht. Passanten, die spontan stehen blieben und staunten, zeigten sich am Freitagabend in Berlin begeistert: "Also, es hat uns jetzt so ein bisschen überrascht hier. Und wir fanden das eigentlich toll." "Wir fanden, das ist eine tolle Idee, so von der Sache her." Licht verbindet, so sagen die Organisatoren. Denn Licht bringt Menschen, Kulturen, Religionen und Nationen zusammen. Und diese verbindende Aktion in Berlin geht noch bis zum 16. Oktober.