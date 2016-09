ARD und ZDF starten mit „funk“ Plattform für junge Menschen

Foto: SWR - Südwestrundfunk / obs

,,Auf Klo" ist eines der neuen Formate von „funk“. In der Webserie trifft Mai Thi Nguyen-Kim jede Woche einen neuen Gast auf dem Frauenklo, also genau dort, wo Jungs nicht hin dürfen, und redet über Freundschaft, Sex, Liebe, Zukunft und Co. Foto: SWR - Südwestrundfunk / obs