Ausstellung über die Freiheit im Kunstmuseum Wolfsburg

Niedlich ist er, tapsig noch dazu: der Bär in Jeff Koons Skulptur „Bear and Policeman“. Ein Braunbär in Plüsch, bekleidet mit einem Ringelhemd und gelbem Halstuch. Der Bobby passt dazu. Ein freundlicher, englischer Polizist ohne Waffen. Die Arbeit ist seit 1994 ein Publikumsliebling im Kunstmuseum...