Die 60er-Raketen

Vor Konzerten verbringen sie eine gewisse Zeit in der Garderobe, um sich in Schale zu werfen: Bassistin Britta Breuckmann kleidet sich dann in einen Retro-Look: Sie trägt ein gepunktetes Kleid und roten Lippenstift. Neben ihr ziehen sich drei Männer Anzüge an – Gitarrist Jürgen Neubert,...