„The Walking Dead“ kommt mit neuer Staffel ins deutsche TV

Wenn es draußen früher dunkler wird, stolpern beinahe automatisch die Zombies ins TV. Am 5. November (22.20 Uhr) zeigt RTL II die sechste Staffel der US-Horrorserie „The Walking Dead“, wie der Münchner Privatsender am Mittwoch mitteilte. Allerdings ist die Serie nicht wie zuletzt an wenigen Tagen hintereinander zu sehen, sondern wird am 5. November in drei Episoden und an den folgenden Samstagen zumeist in jeweils zwei Episoden ausgestrahlt.

Die sechste Staffel wird im Free-TV gezeigt. Die siebte Staffel auf dem Bezahlsender Fox. Foto: Gene Page/AMC / obs

„Mit der klassisch seriellen Ausstrahlung setzen wir auf einen festen Seriensamstagabend in Hollywoodqualität“, sagte eine Sendersprecher auf Anfrage. „Vor ,The Walking Dead’ laufen jeweils die Wiederholungen von ,Game of Thrones’. Die Zuschauer erwartet ab November also ein Samstagabend mit den zwei erfolgreichsten und besten TV-Serien der Welt.“ Die letzte „The Walking Dead“-Episode wird somit im Dezember zu sehen sein.

Siebte Staffel im Pay TV

Vorher wiederholt RTL II ab 15. Oktober täglich die ersten fünf Staffeln der Untoten-Saga. Mittlerweile ist die siebte Staffel längst unter Dach und Fach: Sie ist bereits ab 24. Oktober im Pay TV auf dem Kanal Fox zu sehen. (dpa)