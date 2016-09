Shakedelic Blast Off rocken die 60er

60er-Jahre-Beat, Garagenrock und Surfsound – und das geschüttelt, nicht gerührt, präsentiert die Band Shakedelic Blast Off am Freitag, 30. September, in der Brunsviga. Die Gruppe ist eine Neugründung um Schlagzeuger Arvid Kraft und Bassistin Britta Breuckmann. Sie mischt Klassiker der Yardbirds, Sonics oder Kinks auf, spielt aber auch skurrile Songs sowie Film- und TV-Soundtracks der Ära. Beginn ist um 20 Uhr, Eintritt: 16 Euro.