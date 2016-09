Der Drecksklub öffnet wieder

In der 10. Ausgabe des Drecks-klubs müssen sich die Wirtsleute Odius und Wilma einen neuen Plan überlegen. Denn das Geschäft läuft schlecht in der Bar im Moor. Also schließen sie einen Pakt mit einem dubiosen alten Bekannten, der verspricht, ihre Tochter Morja weit über die Grenzen des Moors hinaus bekannt zu machen.

Die beliebte schräge Mischung aus Kabarett, Puppenshow und Konzert steigt am Donnerstag und Freitag, 29. und 30. September, im LOT-Theater. Beginn ist jeweils 20 Uhr. Eintritt: 15 Euro.