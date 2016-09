„Reden Sie doch keine Krise herbei!“

Braunschweig. Viele freie Plätze bei der ersten Schauspiel-Premiere der Spielzeit im Großen Haus, aber auch bei Vorstellungen des Opern-Hits „Tosca“ - im Gespräch mit unseren Redakteuren Martin Jasper und Florian Arnold nimmt Generalintendant Joachim Klement Stellung zu unseren Beobachtungen, aber auch zur generellen Lage des Theaters.

Im Großen Haus gibt es oft viele freie Plätze. Das sehen wir, das erzählen uns Besucher. Steckt das Theater in einer Zuschauerkrise?

Nein, überhaupt nicht. Im Jahr 2015 hatten wir 215 000 Besucher, 10 000 mehr als im Vorjahr. In dieser Zahl sind Gastspiele und Sonderveranstaltungen wie „Klassik im Park“ noch nicht enthalten. Da kann doch von Krise keine Rede sein. Statistisch geht jeder Braunschweiger einmal im Jahr ins Theater. Das ist im Vergleich zu anderen Städten sehr ordentlich. 40 000 Karten verteilen sich auf Abonnenten oder feste Besuchergruppen. Da kann man nicht von einer Auflösung der Zuschauerbindung sprechen.

Aber dass vor allem im Großen Haus, aber auch bei Konzerten viele Plätze leerbleiben, ist doch durch die Statistik nicht wegzuerklären.

„,Hochkultur’ ist ein ideologischer Kampfbegriff. Weil er suggeriert, da würden Menschen ausgeschlossen.“ Joachim Klement.

Wir kämen nicht auf diese Zahlen, wenn es große Auslastungsprobleme gäbe. Natürlich gibt es eine Überalterung des klassischen Theater- und Konzertpublikums. Das ist keine spezifisch Braunschweiger Erfahrung. Wir machen aber keine Klientelpolitik, sondern Theater für alle Menschen der Region, nicht nur für die, die schon lange zu uns kommen oder die schon immer hier leben. Alle anzusprechen, entspricht unserem Auftrag und unserer Zielvereinbarung mit dem Land.

Wir haben uns um den demographischen Wandel zu kümmern und darum, junge Menschen ans Haus zu binden. Aus gutem Grund. Was an den Schulen nicht mehr vermittelt wird an kultureller Bildung, das werden wir dauerhaft nicht am Theater abfangen können. Aber wir tun eine ganze Menge dafür, um Zutrittsmöglichkeiten zur Kunst zu schaffen.

Trotzdem war das Große Haus bei der Schauspielpremiere halbleer.

Der Spielzeitbeginn im Großen Haus ist immer schwer, wenn es eine attraktive Burgplatz-Produktion nach den Sommerferien gegeben hat. Da laufen alle hin, und dann ist das erste Theaterinteresse erst einmal bedient. Wenn wir dann noch eine Premiere haben, während parallel die Eintracht als Tabellenführer spielt – da komme ich ja selber in Konflikte. Dann hat sich auch der Zeitraum des Festivals „Kultur im Zelt“ verlängert. Als ich hier angefangen habe, war es fertig, wenn unsere Spielzeit begonnen hat.

Sie unternehmen eine große Anstrengung, setzen eine faszinierende Oper wie „Tosca“ in einer starken Inszenierung auf den Spielplan - doch die Leute strömen ins Zelt. Warum ist es nicht umgekehrt?

Es gibt die Tendenz zur Eventisierung. Das ist kein Braunschweiger Spezifikum. Doch hier hat sich geändert, dass es im Spätsommer mehr Kulturangebote gibt. Dabei muss man wissen: Wir sind 48 Wochen im Jahr für unser Publikum da, - und nicht nur drei.

Das Kulturzelt ist wohl auch so populär, weil die Menschen dort nach den Vorstellungen beisammen sitzen, etwas essen und trinken können. Das ist rund ums Theater kaum möglich. Warum eigentlich?

Das ist ein Problem, über das wir schon zu Beginn meiner Intendanz nachgedacht haben. Wie können wir über das „Rondo“ im Kleinen Haus hinaus Gastronomie ermöglichen? Leider fehlt die Infrastruktur. Wir haben zwar einen der schönsten Balkone der Stadt und den Louis-Spohr-Saal , aber die baulichen Gegebenheiten, die erforderlich wären, um unseren eigenen Arbeitsbereich von einer Gastronomie abzugrenzen, sind einfach nicht vorhanden.

Wie sieht es mit Ihrem Stammpublikum aus, dem Bildungsbürgertum? Ist die These richtig, dass es ausstirbt? Die meisten Menschen, die ins Kulturzelt gehen, suchen gute Unterhaltung. Bildung gehört für sie nicht unbedingt zum Lebenskanon. Geht da etwas verloren?

Da verschiebt sich in der Tat etwas. Wo sind denn die Familien, in denen noch Kammermusik gemacht wird, in denen die musische Ausbildung zum Grundkanon gehört? Auch die kulturelle Bildung an Schulen ist in einem Maß reduziert worden, dass es sich irgendwann rächen wird. Grundsätzlich gehen Orte verloren, an denen man zusammen darüber nachdenkt, was die gemeinsame Übereinkunft dieser Gesellschaft ist.

Genau dieser Ort sollte doch das Theater sein.

Ja, natürlich, und das ist es ja auch, zum Beispiel mit einem Stück wie „Terror“. So verstehen wir unseren Auftrag, und so kommt unser Angebot zustande. Wir werden öffentlich finanziert – übrigens nicht subventioniert, wie Sie jüngst geschrieben haben, das werden notleidende Betriebe – und zwar deshalb, damit wir unabhängig und künstlerisch frei arbeiten können. Gleichwohl ist unser Herzensanliegen, viele Menschen zu erreichen. Oft gelingt uns das auch – 2015 offenbar sehr gut.

Ich sehe aber, dass sich Dinge verändern. Die Folgen der digitalen Revolution haben wir noch gar nicht recht begriffen. Das Internet war ein Freiheitsversprechen. Heute ist es ein Überwachungsinstrument. Und es spiegelt den Menschen wider, was sie sehen wollen. Insofern bildet es nicht die Welt ab, sondern das, was ich als Kunde interessant finde.

Was bedeutet das fürs Theater?

Dass wir neu überdenken müssen, wie wir die Aufmerksamkeit der Menschen gewinnen. Perspektivisch wird das nicht ausschließlich funktionieren durch Abonnements. Die Menschen wollen sich überall freier entscheiden. Wir haben einen Bildungsauftrag, aber unser Angebot muss so attraktiv sein, dass es wahrgenommen wird.

Welche Möglichkeiten sehen Sie noch, um das Theater in die Region hinein zu vermitteln? Das Große Haus hat ja baulich einen gewissen Festungscharakter. Was kann man da verbessern?

Architektonisch leider gar nichts. Wir machen viele Angebote in der Vermittlung, „Theaterfieber“ mit den Schulen beispielsweise. Und wir sind da auch erfolgreich. Das Publikum hat sich deutlich verjüngt im Vergleich zur letzten Spielzeit von Wolfgang Gropper.

Aber rekrutiert sich der größere Anteil der jungen Besucher nicht vor allem aus den Schulklassen? Es sind doch nicht Jugendliche, die aus eigenem Antrieb kommen.

Ich habe den Eindruck, dass wir sehr wohl ein Interesse über den Schulbesuch hinaus wecken. Als ich hier anfing, hat meine Tochter mir erzählt, dass das Theater an den Schulen kein Thema sei. Zwei, drei Jahre später sagte sie, dass man an ihrer Schule jetzt über das Theater rede wie über das Kino.

Aber unserer Beobachtung entspricht es nicht, dass das Theater ständig voller junger Leute ist.

Dann müssen Sie vielleicht öfter kommen. Nun reden Sie doch hier keine Krise herbei! Die Zahlen sind anders. Richtig ist, dass die Premiere von „Eine Familie“ nicht gut besucht war. Und ich finde es auch schade, dass die Leute uns bei „Tosca“ nicht die Bude einrennen. Wir können doch nur qualitativ gute Angebote machen und alle unsere Instrumente nutzen, um die Menschen dafür zu interessieren. Und das tun wir.

Tatsächlich hat unsere Zeitung viele Opernproduktionen sehr positiv besprochen. Doch Leser, die uns schreiben, kritisieren sie oft als zu modernistisch. Wie gehen Sie mit diesem Konflikt um?

Es gibt Besucher, die Gewohntes wiedererkennen möchten. Ich will das nicht bewerten. Doch wenn wir möglichst viele Menschen erreichen wollen, dürfen wir keine musealen Veranstaltungen anbieten. Diese Werke legitimieren sich dadurch, dass man ein Verhältnis zur Lebenswirklichkeit herstellt. Ich finde die „Tosca“-Inszenierung überwältigend – auch, wie Räume durch Lichter gebildet werden. Natürlich ist das immer auch eine Geschmacksfrage. Ich wehre mich aber dagegen, die Kritik einzelner Leser zu verallgemeinern. Es gibt nicht „den“ Leser und nicht „den“ Theaterbesucher.

Wie gehen Sie damit um, dass leichte Unterhaltung derzeit offenbar sehr stark nachgefragt ist?

Wir machen ja auch unterhaltsame Angebote, die Stücke „Frau Müller muss weg“, „Der Gott des Gemetzels“ oder „Der Vorname“ etwa. Die werden auch hervorragend angenommen. Aber natürlich haben wir den Auftrag, mehr als Boulevard anzubieten.

Das würden viele Politiker in Sonntagsreden auch sagen. Aber gehen die führenden Vertreter der Gesellschaft auch selbst ins Theater?

Oberbürgermeister Markurth war bei der „Tosca“-Premiere, Frau Dr. Schwandner aus dem Ministerium und die Kulturdezernentin Dr. Hesse bei „Die Räuber“. Der jüngste Empfang der Staatstheater-Stiftung war so gut besucht wie nie zuvor. Ich teile Ihre Beobachtung nicht, dass es da eine Missachtung gäbe.

Warum dann die leeren Plätze im Parkett des Großen Hauses?

Die Theater im deutschsprachigen Raum haben von 2000 bis 2010 ein Drittel mehr Aufführungen angeboten an einem Drittel mehr Orten. Es gibt eine Ausdifferenzierung des Publikums und deshalb eine größere Angebotsvielfalt. Das heißt: Es wird schwerer, sich auf die eine große Erzählung zu vereinen. Sie argumentieren, dass wir viel Augenmerk auf partizipative und interkulturelle Angebote legen. Aber das machen wir zusätzlich zu unserem Kernangebot. Wir leisten mit der gleichen Substanz mehr Arbeit.

Apropos Substanz. Wie steht es um den Zustand des Großen Hauses? Gibt es einen Investitionsstau?

Ja. Wir haben bereits mit der Politik, auch Gruppen von Landespolitikern, darüber gesprochen. Die Häuser und Werkstätten entsprechen in vielen Punkten nicht mehr den heutigen Anforderungen. Der Investitionsbedarf liegt schon heute bei mindestens 20 Millionen Euro. Das Land saniert derzeit das Theater in Oldenburg, dann ist Hannover dran. Aber auch in Braunschweig muss unbedingt investiert werden - auch wenn ich das hier nicht mehr erleben werde.