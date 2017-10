Besuch beim Säbelzahntiger

Wolfsburg 180 Mädchen und Jungen starteten gestern mit einem „Tag des Säbelzahntigers“ in die zwölfte „Kids-Academy“: Am Montag besuchten sie gemeinsam mit den Machern der Kinder-Universität Elisabeth Pötsch, Ulla Dehm und Wilhelm van Ledden von der Holling-Stiftung das Archäologie-Museum „Paläon“ in...