Eine Wolke voller Gebete

Wittenberg ist eine Stadt in Sachsen-Anhalt. Sie darf sich Lutherstadt nennen. Denn Martin Luther hat hier gelebt und gearbeitet. 1517 tat der Mönch etwas, das ihn weltweit bekannt machte. Er heftete 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche der Stadt. Darin übte er Kritik an der katholischen Kirche....